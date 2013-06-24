Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством енергетики розпочинає проєкт встановлення сонячних панелей на закладах охорони здоров’я. Проєкт «Промінь надії» реалізовуватимуть коштами міжнародних партнерів, він дасть змогу українським лікарням залишатися більш стійкими в умовах енергетичного тероризму росіян.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, нині МОЗ спільно з Міненерго визначає перелік об’єктів, на яких встановлять сонячні панелі. Пріоритет надаватимуть тим регіонам, які були найбільш вразливими до відключень електроенергії або постраждали від бойових дій.

«Цього року медична система пройшла надважку зиму, в деяких областях ворог неодноразово намагався занурити наші лікарні в холод і темряву, ставлячи під загрозу життя пацієнтів, адже воно дуже часто напряму залежить від енергоживлення в лікарнях. Наявність таких сонячних панелей — ще один крок, щоб зробити наші лікарні енергетично незалежними та забезпечити безперебійне надання медичних послуг», — зазначив керівник МОЗ.

За його словами, під час встановлення сонячних панелей відбуватиметься істотна модернізація медичного закладу. Кожна така сонячна електростанція дасть змогу лікарням економити майже 70% витрат на енергоресурси й допоможе частково забезпечити роботу медзакладу під час аварійних відключень. Сонячні електростанції доповнять установками для зберігання енергії, які уможливлять енергоживлення лікарень щонайменше на чотири години.

Пілотний проєкт зі встановлення сонячних панелей уже реалізовано в амбулаторії в селі Горенка на Київщині. Сонячні панелі потужністю 12 кВт покривають майже 60% потреб медзакладу в електроенергії.