Медичні заклади, які не стали частиною спроможної мережі, продовжать функціонувати та укладатимуть контракти з Національною службою здоров'я. Виключенням для таких лікарень стануть лише пакети на лікування інсульту та інфаркту. На них, починаючи з 2023 року, зможуть законтрактуватися лише кластерні та надкластерні медичні заклади, які увійдуть до спроможної мережі. Про це на засіданні парламентського підкомітету з питань охорони здоров'я розповів заступник міністра охорони здоровʼя Олексій Яременко, передає пресцентр МОЗ.

Наразі МОЗ спільно з місцевою владою працює над фіналізацією бачення кожного госпітального округу та медичних закладів, які до нього увійдуть.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, черговий етап реформи охорони здоров'я втілюватиметься поступово, починаючи зі зміни маршрутів пацієнтів з інсультами та інфарктами.

«Спроможна мережа медичних закладів, в першу чергу, це понад 400 найбільш потужних лікарень в Україні, які надаватимуть комплексну медичну допомогу. Що стосується решти медичних закладів, які не увійшли до спроможної мережі, в жодному разі не йдеться про їх закриття чи ліквідацію. В наступному році вони і надалі фінансуватимуться за Програмою медичних гарантій. Єдина зміна, яка станеться для таких закладів, – для них стануть недоступними пакети на інсульти та інфаркти. Водночас такі лікарні мають сфокусуватися над розвитком базових послуг для пацієнта», – розповів Олексій Яременко.

Серед іншого, під час комітету обговорили питання ефективного використання обладнання, яке наявне в медичних закладах. Воно має систематично використовуватися для якісної діагностики пацієнта, а не простоювати у стінах лікарні.

Зокрема, вже зараз лікарні забезпечуються обладнанням відповідно до кластерного розподілу в спроможній мережі. Такий підхід дозволяє встановлювати обладнання саме в тих лікарнях, де воно працюватиме максимально ефективно.