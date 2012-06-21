Легендарний нападник збірної Аргентини, ексгравець каталонської "Барселони" Ліонель Мессі перейшов у паризький "Парі Сен-Жермен". Про це стало відомо під час презентації гравця.

На сайті ПСЖ оголосили про підписання Мессі дворічного контракту з опцією продовження на рік.

"Я з нетерпінням чекаю початку нового розділу моєї кар'єри в Парижі. Клуб і його бачення повністю відповідають моїм амбіціям. Я знаю, які тут талановиті гравці та персонал. Я сповнений рішучості побудувати разом з ними щось відмінне для клубу і для вболівальників. Мені не терпиться потрапити на поле "Парк де Пренс", - сказав Мессі після підписання контракту.

ДОВІДКА "УК"

Ліонель МЕССІ був вихованцем академії "Барселони" - "Ла Масії". За першу команду каталонського клубу він дебютував 2004 року.

З "Барселоною" Мессі чотири рази вигравав Лігу чемпіонів, 10 разів - чемпіонат Іспанії, сім - Кубок Іспанії, вісім - Суперкубок Іспанії, три - Суперкубок Європи, тричі - чемпіонат світу серед клубів.

Шість разів Мессі отримував індивідуальну нагороду "Золотий м'яч" як найкращий футболіст світу.