Родина з Перу вирішила придбати собаку і в невеличкому магазині на околиці столиці Ліми купила цуценя за 13 доларів. Продавець запевняв, що з малюка виросте прекрасний представник породи хаскі. Щасливі власники назвали песика Ран-Ран і забрали його додому.

Проте за кілька місяців з’ясувалося, що Ран-Ран — не пес, а андська лисиця. Це викриття сталося після того, як сусіди почали скаржитися, що малий хаскі нападає на курей, качок і морських свинок в околицях. Саме природо-охоронці, які спіймали злочинця на гарячому, й виявили, що насправді пес Ран-Ран — андська лисиця.

«Близько місяця тому сусідка сказала мені, що він з’їв трьох її морських свинок. А два-три дні тому місцева бабуся скаржилася, що він напав і на її морських свинок теж», — розповіла власниця Ран-Рана Марібель Сотело, повідомляє ВВС.

Андські — найбільші з усіх видів південноамериканських лисиць. Вони мешкають на західних схилах Анд від Еквадору до Перу. Андські лисиці мають тонкі лапи, пухнастий хвіст, гостроносу морду і великі вуха. Їхня зовнішність поєднує риси рудої лисиці, койота і шакала. Вага тварини може бути 3,5—14 кілограмів, а довжина тулуба разом із головою сягає 44—93 сантиметрів. Андська лисиця — хижак, полює на великих парнокопитних, на дрібних гризунів, птахів, ящірок. За інформацією національної служби лісів і дикої природи Перу, браконьєри часто продають диких тварин торгівцям з басейну Амазонки, а ті потім незаконно перепродають їх у Лімі.