Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
«Лисичанськводоканал» подасть в суд на Луганське енергетичне об’єднання за відключення, внаслідок якого місто знову залишилося без води.
Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук міський голова Лисичанська Сергій Шилін. Інші депутати місцевої ради кажуть також про перспективи трансформації самого водного підприємства.
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Про проблеми із водопостачанням у шахтарському місті «Урядовий кур’єр» писав неодноразово. І ось новий «поворот» у справі.
До рішення про звернення до суду у Лисичанську прийшли після чергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого вкотре розглядалося питання про припинення поставок електричної енергії на об'єкти «Лисичанськводоканалу».
Також міському голові було рекомендовано вкорте скликати позачергове засідання сесії міської ради для виділення коштів з міського бюджету на погашення заборгованості за спожиту водоканалом електроенергію. Що й було зроблено. У місті уже народився гіркий жарт: «від сесії до сесії живуть лисичани весело».
Погані традиції треба ламати. Тож шляхи виходу з критичної ситуації обговорювали на спеціальній зустрічі з головою Луганської ОДА Віталієм Комарницьким, який разом з керівниками профільних обласних департаментів спеціально приїхав з робочим візитом до Лисичанська.
«Провів нараду з депутатським корпусом міста Лисичанськ. Там гостро стоять питання водопостачання. Для їх вирішення пропоную так звану «дорожню карту». Є перспективні кроки, які необхідно зробити вже сьогодні», –- повідомив Віталій Комарницький.
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За його словами, зокрема, юридичним підрозділам облдержадміністрації та обласного департаменту житлово-комунального господарства спільно з Лисичанським водоканалом надано доручення розробити план, в якому будуть підпункти, що стосуються зменшення видатків та тарифів щодо електропостачання.
Також, за свідченням депутатки Лисичанської міської ради Юлії Машути, під час зустрічі обговорювалися перспективи створення у місті нового підприємства замість нинішнього «Лисичанськводоканалу» та підвищення тарифів на водопостачання.