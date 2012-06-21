Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» анонсувало відключення ЛКСП «Лисичанськводоканал» від електроенергії 9 грудня. Про це заявив виконавчий директор підприємства Андрій Колосов.
За його словами, підприємство заборгувало за електроенергію 167 мільйонів гривень (цей борг накопичувався протягом кількох років, але левова частина – у найближчі п’ять) і не виконує зобов'язання з погашення боргу. За словами енергетиків, оплата нового боргу перед постачальником енергії в особі ТОВ «Енера Схід» відбувається хаотично і домовленості щодо передоплати жодного разу не було виконано.
«Якщо до дев'ятого грудня Лисичанський водоканал не здійснить виконання своїх же обіцянок з погашення боргу, того ж дня він буде повністю знеструмлений», – сказав Андрій Колосов.
Газета «Урядовий кур’єр» неодноразово писала про ситуацію непорозуміння енергетиків та водників. Наразі питання про можливу надзвичайну ситуацію обговорено під час засідання виконкому Лисичанської міської ради 3 грудня. За інформацією прес-служби Лисичанської міської ради, з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації у випадку відключення від електропостачання об’єктів ЛКСП «Лисичанськводоканал» члени виконавчого комітету виділили з матеріального резерву міської ради 300 літрів дизельного пального та 300 літрів бензину А-92 в талонах для транспорту місцевої рятувальної частини ДСНС України в Луганській області. Мабуть, йдеться про можливу потребу у підвозі питної води населенню, яке може залишитися без води у кранах та батареях посеред зими.