9 мільярдів гривень, за оперативними підсумками січня — липня 2021 року, становили видатки Фонду соціального страхування на фінансування листків непрацездатності, виданих у зв’язку із хворобою (зокрема COVID-19), травмою, самоізоляцією або доглядом за хворою дитиною. Торік упродовж аналогічного періоду було профінансовано 5,46 мільярда гривень. Тобто зростання потреби у видатках становить 65,8%. Кількість осіб, які звернулися по компенсацію втраченого за час тимчасової непрацездатності заробітку, становила за цей період майже 1,77 мільйона порівняно з 1,25 мільйона 2020-го. Це на 0,52 мільйона людей, або на 41,6% більше.

Динаміка зростання сум і кількості листків непрацездатності з’явилася з осені 2020 року. У фонді цю тенденцію пов’язують із поширенням коронавірусної хвороби. На обсяг видатків за лікарняними листками впливає зростання середньої заробітної плати у країні.

Дата фінансування фондом допомоги з тимчасової втрати працездатності залежить від дати подання заяви-розрахунку роботодавцем. Фінансування здійснюють у робочі дні в міру надходжень частки від ЄСВ на рахунок фонду.

Розмір виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості страхового стажу й визначається з огляду на середньоденну заробітну плату працівника. Розмір допомоги становить:

1) 50% середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років, або в разі самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості стажу;

2) 60% середньої заробітної плати (доходу) — страховий стаж від 3 до 5 років;

3) 70% середньої заробітної плати (доходу) — страховий стаж від 5 до 8 років;

4) 100% середньої заробітної плати (доходу) — страховий стаж понад 8 років або за наявності пільг відповідно до законодавства, а також медичним працівникам у разі самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості стажу.