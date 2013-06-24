У Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького вихідними приземлився військово-транспортний літак С-17 Королівських канадських повітряних сил, який доправив військову допомогу для наших Збройних сил.

«Ми отримали військову допомогу. Ідеться про снайперські гвинтівки, автоматичні гвинтівки, кулемети з оптичними засобами прицілювання, пістолети, прилади нічного бачення і спостереження, різноманітне військове спорядження. Дякую нашим партнерам і друзям за це важливе і своєчасне рішення! Окрема подяка міністрові національної оборони Аніті Ананд за її стійку позицію щодо підтримки України», — прокоментував прибуття борту міністр оборони Олексій Резніков.

Вантаж доставлено в межах технічної угоди між нашим оборонним відомством і департаментом національної оборони і Збройних сил Канади щодо проведення заходів військової підготовки в Україні.

В аеропорту літак з військовою допомогою зустріли заступник міністра оборони України Ростислав Замлинський, аташе з питань оборони при Посольстві Канади в Україні полковник Роберт Фостер, начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Це вже другий літак Королівських канадських повітряних сил, який прибув в Україну з військовою допомогою на борту, повідомляє пресслужба Міноборони. На цьому канадська підтримка не припиниться. Найближчим часом очікують ще кілька рейсів.

А Міжнародний аеропорт «Бориспіль» прийняв літак із черговою партією військово-технічної допомоги від Естонської Республіки. Цього разу — протитанкових ракетних комплексів «Джавелін».

«Ми робимо все можливе, щоб Україна не залишилася самою в такій складній ситуації. Можете бути впевнені, що Естонія стоятиме разом з вами пліч-о-пліч у цей складний період. У нас уже є історичний досвід 1940-х років, коли Естонія залишалася самою у складній історичній ситуації, — підкреслив Надзвичайний і Повноважний посол Естонської Республіки в Україні Каймо Кууск. — Ми перевіряємо, що у нас є з озброєння і звіряємося з нашими українськими колегами, що саме їм потрібно. Якщо ці речі збігаються, ми можемо надати подальшу допомогу, наприклад набої, які в нас не використовують, але вони потрібні Україні. Крім того, розглядаємо інші варіанти допомоги, не тільки озброєння. Зокрема, за потреби ми готові відправити в Україну своїх інструкторів, приміром для допомоги у розгортанні Сил територіальної оборони ЗСУ».