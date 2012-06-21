Оптимальні моделі створення національного авіаперевізника України обговорено під час зустрічі Президента Володимира Зеленського з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше.
«Ми починаємо роботу. Цьогоріч хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника», — розповів глава держави, додавши, що цей масштабний проєкт уже має підтримку міжнародних партнерів. Уряд Франції ініціював надання гранту для забезпечення роботи консультанта, повідомляє пресслужба ОПУ.
Внутрішній ринок авіаперевезень не задовольняє всіх стратегічних потреб держави, тому було ухвалено рішення створити національного авіаперевізника. Його поява має забезпечити громадянам доступні та зручні перельоти між областями, сприяти децентралізації міжнародних авіаперевезень і надати поштовх для розвитку туристичного потенціалу. Поважний гість підтримав таку ідею та можливості: «Вважаю, що повітряний транспорт чи не найактуальніший для України та її громадян. А в умовах кризи слід мати змогу подорожувати й вести нормальне життя».