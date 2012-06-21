Цьогорічне літо було найспекотнішим у Європі за всю історію спостережень, про що повідомила Служба зміни клімату Європейського Союзу. Як і в більшості Північної півкулі, в Європі останніми місяцями відбулися екстремальні погодні явища, серед яких аномальні дощі, що спричинили смертельні повені в Німеччині та Бельгії, та спека, що стала причиною пожеж у південних регіонах. Середня температура з початку червня до кінця серпня була майже на 0,1 градуса вищою за попередні найспекотніші літа 2010 та 2018 років. Це порівняно невелике зростання. Але це також було на градус вище від середньої температури у період з 1991-го по 2020-й роки, що свідчить про тривку тенденцію глобального потепління, спричиненого людиною.

2020 року підвищення температури відбувалося нерівномірно, оскільки Південна Європа побила рекорди тепла, а в Північній Європі літня температура була нижчою середнього рівня. Перші записи Служба зміни клімату ЄС датуються 1950 роком. І вони свідчать, що літні температури 2021-го побили всі рекорди попередніх років.

В Італії на Сицилії 11 серпня було зафіксовано температуру 48,8 градуса. Якщо це буде підтверджено Всесвітньою метеорологічною організацією, то 11 серпня 2021 року стане найспекотнішим днем, коли-небудь зареєстрованим у Європі. Досі літній температурний рекорд належав Греції, де влітку 1977 року було зафіксовано 48 градусів. У Гренландії 14—15 серпня температура піднялася вище нуля втретє за останнє десятиліття, внаслідок чого там уперше в історії метеорологічних записів випав дощ.

Зміни клімату, спричинені людиною, роблять екстремальні погодні явища частішими та інтенсивнішими. Саме зміна клімату призвела до потужних повеней у Німеччині та Бельгії. Як і лісові пожежі, повені можуть бути пов’язані з високою температурою повітря. Тривала спека спричинює посуху, але через це збільшується і кількість водяної пари, яка утримується в атмосфері, що зумовлює збільшення обсягів дощових опадів. Коли зливи випадають на пересохлу землю, вона погано вбирає воду і виникають повені.

У звіті, опублікованому в серпні Міжурядовою групою ООН зі зміни клімату, прогнозується, що незалежно від того, наскільки підвищиться глобальна температура, Європа — це регіон, де клімат неминуче стане спекотнішим і сухішим. Критичну позначку потепління, яка матиме негативний вплив на людей та екосистему регіону, буде перейдено, якщо температура підвищиться на два і більше градусів. Очікується, що в разі потепління на 1,5 градуса, повені, спричинені сильним дощем, стануть частими в усіх частинах Європи, окрім півдня.