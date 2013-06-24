Міністерство оборони Литви домовилося про боєприпаси для БПЛА Bayraktar TB2, на придбання якого для України литовці зібрали кошти, але згодом турецька компанія Baykar Makina вирішила передати безпілотник безкоштовно.

Про це повідомив у Твіттеріміністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, передає Укрінформ.

«Ми домовилися про озброєння для Bayraktar​​Vanagas. Боєприпаси будуть доставлені вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надану амуніцію», - повідомив Анусаускас.

Боєприпаси, якими оснащують «байрактари», виробляє турецька компанія ROKETSAN.

Нагадаємо, наприкінці травня литовська інтернетмовна компанія Laisvės TV розпочала збір коштів для купівлі дрона «Байрактар» для України. Спочатку метою кампанії було зібрати потрібну суму за три тижні. Проте литовці впоралися швидше. Всього було зібрано майже шість мільйонів євро.

2 червня міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас повідомив, що Baykar Makina вирішила передати БПЛА Bayraktar TB2 безкоштовно, а на зібрані гроші Литва купить необхідні боєприпаси, а решта піде на підтримку України.