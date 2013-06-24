Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте розповіла, що Литва разом з іншими країнами Європейського Союзу готується до нових потоків українських біженців від війни у зв'язку з тим, що рф атакує критично важливу інфраструктуру України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє національний мовник LRT.

«Ми всі зараз готуємося, як на рівні ЄС, так і на національному рівні…, тому що росія атакує критичну інфраструктуру України, ми маємо бути готові, що може бути нова хвиля біженців», - сказала Білотайте.

Прогнозується, що в зимовий період до Литви можуть приїхати від 60 до 100 тисяч людей. Підготовка ведеться за затвердженим Єврокомісією планом, за яким Литва зобов'язалася прийняти ще не менш як 20 тисяч біженців.

Міністр відзначила як позитивний чинник те, що ЄС уперше дуже швидко й оперативно ухвалив директиву про тимчасовий захист та створив умови для облаштування українців у Європі. «Наразі цей статус отримали 3,9 млн українців. І цю директиву продовжено до березня 2024 року», - пояснила Білотайте.

З початку повномасштабної війнирф проти України посвідку на проживання в Литві отримали понад 71 тисяча українців, це 2,53% всього населення цієї країни. Таким чином, Литва посідає четверте місце в ЄС після Чехії, Польщі та Естонії за відносними показниками прийнятих біженців з України.