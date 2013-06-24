Спільну заяву підписали в Маріїнському палаці перед початком пресконференції президенти України Володимир Зеленський, Литовської Республіки Гітанас Наусєда та Республіки Польща Анджей Дуда. Переговори відбулися в межах робочого візиту до України лідерів сусідніх держав.

Документ рішуче засуджує рішення РФ про визнання квазіутворення на тимчасово окупованих нею територіях України. Польща й Литва повністю схвалюють і підтримують зусилля України з дипломатичного й мирного врегулювання конфлікту на сході. Україна заслуговує на найпотужнішу підтримку своїх європейських і євроатлантичних прагнень, що відповідає волевиявленню та вибору українського народу. Литва й Польща підтверджують підтримку європейської перспективи України згідно з відповідними спільними деклараціями від 18 березня і 3 травня 2021 року.

Враховуючи прогрес в імплементації Угоди про асоціацію і внутрішніх реформ, нинішні безпекові виклики, Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС. Литва та Польща підтримуватимуть Україну в досягненні цієї мети.