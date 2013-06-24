Литва підписала у четвер, 15 грудня, договір зі США на закупівлю восьми реактивних систем мобільних ракетних комплексів HIMARS за попередньою ціною 495 млн доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у п'ятницю національний мовник LRT.

«Це величезний крок для нашої армії... Це придбання, яке докорінно змінює можливості литовської армії», - сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, якого в Пентагоні прийняв міністр оборони США Ллойд Остін.

Литва купує системи HIMARS, їхні боєприпаси, обладнання для обслуговування систем та послуги з навчання їх використання. Закупівля здійснюється через уряд США, який розміщує замовлення в американській збройовій промисловості, у приватних виробників. Крім стандартних ракет, Литва закуповує ракетивеликої дальності ATACMS, які летять на 300 кілометрів.

«Дозвольте мені похвалити Литву за значні витрати на оборону та інвестиції в нові можливості», - сказав під час зустрічі міністр оборони США.

Щоб придбати зброю, Литві потрібно було отримати дозволи від уряду США, процес зайняв близько півроку. У зв'язку з терміновою необхідністю через війну, що йде в Україні, США вже направили туди системи HIMARS зі своїх військових резервів. Литві, як і іншим країнам, які купують зброю, доведеться чекати, доки будуть зроблені нові блоки. Перші системи мають надійти Литві у 2025 році.

Таким чином, системи HIMARS у регіоні будуть у всіх трьох країнах Балтії та в Польщі. Польща замовила 20 систем HIMARS ще у 2019 році, заплативши за них 414 мільйонів доларів США за цінами того часу. Кілька тижнів тому Естонія підписала контракт на купівлю шести систем HIMARS, Латвія також звернулася до США з проханням придбати ці системи.

Delfiуточнює, що в ході зустрічі Остін багато уваги приділив Україні: він наголосив, що американці твердо віддані підтримці країни, яка чинить опір російській агресії та відстоює своє право на існування. Міністр оборони висловив подяку Литві за постійну військову підтримку України та навчання українських солдатів.

Очікується, що у п'ятницю в Пентагоні міністр оборони Литви зустрінеться ще із заступником міністра оборони США з розвідки та безпеки Рональдом С. Моултрі та міністром Сухопутних військ Крістін Вормут, з якими обговорить значну підтримку США у розвитку військових можливостей Литовської армії.