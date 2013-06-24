Вчора, на Львівщині Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець вручив представникам українських природозахисних установ ключі від 9 автівок, переданих Міністерством навколишнього середовища Литви для українських захисників довкілля. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ці автомобілі попрямують у 9 установ - заповідники та природні парки «Єланецький Степ», «Черемський», «Мезинський», «Бузький Гард», «Хотинський», «Кармелюкове Поділля», «Ічнянський», «Пуща Радзівіла» та «Пирятинський».

«Радий, що у цей нелегкий час Україна має друзів. Друзів не лише на папері чи на словах. Друзів, які допомагають українцям залишатися незламними та продовжувати боротьбу проти варварської російської агресії. Величезна подяка моєму колезі, Міністру навколишнього середовища ЛитвиСімонасу Гентвіласу та усім міжнародним партнерам за таку колосальну підтримку», - зауважив Руслан Стрілець.

Міністр повідомив, що за останні декілька місяців тільки від Литовської Республіки довкіллєві установи отримали 24 автомобілі, обладнання для відеонагляду, комп'ютери та іншу техніку. Очікується ще 9 авто, 2 човни та 300 комплектів протипожежного спецодягу. Усе це обладнання стане потужною підтримкою для українських установ ПЗФ.