Члени Консервативної партії обрали главу Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс новим лідером партій й наступним прем’єр-міністром країни.
Як передає Укрінформ, про це заявивголова парламентської групи від Консервативної партії в Палаті громад Великої Британії «Комітет 1922» Грем Бреді.
«Ріші Сунак – 60 339 голосів, Ліз Трасс – 81 326 голосів. Оголошую, що Ліз Трасс обрано лідером Консервативної партії», - сказав він.
Таким чином, Трасс здобула 57,4% голосів.
Після затвердження на посаді глави уряду вона стане третьою в історії Великої Британіїжінкою на посаді прем’єр-міністра.
Її попередник Борис Джонсон очолював британський уряд з 24 липня 2019 року.
Очікується, що у вівторок, 6 вересня, королева Великої Британії Єлизавета II у своїй резиденції Балморал (Шотландія) затвердить Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністра.
Як повідомляв Укрінформ, 7 липня Борис Джонсон заявив, що іде у відставку з посади прем’єр-міністра та лідера Консервативної партії.
Фіналістами партійних перегонів консерваторів були колишній глава Мінфіну Ріші Сунак та глава МЗС Ліз Трасс.