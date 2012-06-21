Французький машинобудівний гігант у галузі залізничного транспорту Alstom готовий започаткувати стратегічне партнерство з Україною і розглядає нашу країну як потенційний виробничий хаб європейського рівня. Про це йшлося під час зустрічі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з президентом цієї компанії Анрі Пупар-Ляфаржем. Торік Alstom відкрила представництво в Україні, і нині ключовий інтерес компанії — у спільній реалізації проекту оновлення парку електровозів Укрзалізниці та залучення наших виробників компонентів для залізничного машинобудування до глобальної мережі постачання Alstom.
«Ми дуже цінуємо момент наших перемовин і пропонуємо не лише закупівлю нашої продукції, а й розгортання потужностей технічного обслуговування й локалізацію виробництва, — сказав Анрі Пупар-Ляфарж. — Вбачаємо в Україні потенційно дуже цікавий ринок. Ви маєте всі можливості стати виробничою базою європейського масштабу. Ми приїхали з прагненням започаткувати сильне й тривале партнерство».
Прем’єр наголосив, що в кооперації з Alstom Україну цікавить аспект саме локалізації виробництва. І попередній термін — 10 років для досягнення 50% локалізації — може бути прискорено. «Питання локалізації дуже важливе. Нас цікавить не просто обслуговування, а й повномасштабне виробництво. Згоден з тим, що Україна справді має величезний потенціал. Ми маємо якісну робочу силу, вона конкурентоспроможна — за якістю й вартістю», — сказав Володимир Гройсман.
Він запропонував французьким партнерам попрацювати разом з фахівцями Укрзалізниці щодо стратегічної угоди із залізничного транспорту, а також активно придивитися до муніципальних проектів оновлення транспортних мереж, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.