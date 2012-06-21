Міністерство охорони здоров'я може запровадити локдаун у листопаді, якщо погіршиться епідеміологічна ситуація.

Конкретних аргументів, чому саме у листопаді буде жорсткий карантин, немає, каже імунолог Борис Донський:

"Він можливий хіба що з таким недостатнім темпом вакцинації груп ризику".

Кількість хворих, які вплинуть на запровадження жорстких карантинних правил, залежать від вакцинації.

"Якщо якісно щепити населення, особливо групи ризику, як це роблять в Ізраїлі і Великобританії, то велика кількість інфекційних випадків не призведе до переповнених реанімацій і великої смертності. Але якщо щепити не тих і не вчасно, то кількість хворих буде відповідати кількості важких випадків і смертей", - додає Донський.

Нова хвиля коронавірусу має бути м'якшою, ніж попередні.

"Вже багато людей мають імунітет і до цього було дві великі хвилі. Більшість перехворіли коронавірусом. Осіння хвиля 2020 року виявилася повільнішою, ніж весняна 2021 року, вона була стрімка в зростанні і падінні. Якщо ми зараз стрімко не зростаємо, то ця хвиля має бути вдвічі менше, ніж остання", - говорить лікар-вірусолог Алла Мироненко.

Після спалахів коронавірус, в Україні не відновили державну санітарно-епідеміологічну службу, яка відповідала за вакцинальну компанію та стежила за захворюванням.

"Крім цього, зараз через нестачу персоналу багато обов'язків ляже на сімейних лікарів, в яких по 2 тисячі пацієнтів. А для того щоб були нові спеціалісти, їх потрібно готувати не за пів року, бо цього мало. Радіти поки що немає чому. Позитив лише в тому, що той хто одужав, а не помер, вже захищений від хвороби", - додає Алла Петрівна.

За останню добу в Україні виявили 2 477 нових хворих на коронавірус. З них дітей – 179, медпрацівників – 36.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.