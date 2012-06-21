Велика Британія продовжила навчальну місію в Україні (операцію Orbital) на три роки — до березня 2023-го. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який у вересні цього року відвідав схід України й лінію фронту. «Цей візит наочно продемонстрував не лише витрати, які несуть підтримувані Росією сепаратисти, а й рішучість українських Збройних сил захищати територіальну цілісність своєї країни. Саме тому ми продовжуємо нашу навчальну місію, щоб навчити ще тисячі українських військовослужбовців», — цитує Бена Воллеса УНІАН. Віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у мікроблозі Twitter написав: «Дякуємо друзям зі Сполученого Королівства за непохитну підтримку нашої держави! Разом ми створюємо сучасні, потужні та професійні ЗСУ».
Операцію Orbital створено після анексії Криму Росією — на знак підтримки Лондоном України. Від початку операції в 2015 році військовослужбовці Британії навчили понад 17 500 військовослужбовців ЗСУ.