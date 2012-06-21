Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
В оновленому Інвестиційному паспорті області наведено ТОП-10 конкурентних переваг регіону. Серед них сировинна база корисних копалин (поклади газового вугілля, будівельних матеріалів та ін.) та вільні земельні ділянки й виробничі площі. Також наголошується, що в краї створено хімічний науково-виробничий кластер, сконцентровані середні спеціальні та вищі навчальні заклади з технічними, гуманітарними та культурними напрямками підготовки. Все це свідчить про високу концентрацію фахівців та експертів.
Як повідомляє прес-служба ОДА, роботу з оновлення документу виконано департаментом економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму облдержадміністрації у співпраці з ПРООН.
За допомогою інвестиційного паспорта Луганщини потенційні інвестори можуть чітко з'ясувати інвестиційні пріоритети регіону та отримати вичерпний перелік можливостей для інвестування.