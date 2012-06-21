Протягом весняного призову в області планується набір 335 строковиків – 40 прикордонників, 15 нацгвардійців, решта – в інші підрозділи ЗСУ. Такий показник втричі перевищує планові цифри 2016 року. І жодного разу область не порушила планові завдання.
Про це на брифінгу для ЗМІ в облдержадміністрації доповів начальник відділу комплектування та призову – заступник військового комісару Луганського обласного військового комісаріату Олексій Сіроштан.
«Наразі в області тривають підготовчі заходи. Зокрема, оповіщення призовників. Вони повинні прибути для проведення медичного огляду, вивчення комісією необхідних документів, перевірки особистих якостей тощо. На основі цієї інформації призовна комісія робитиме висновки щодо призову громадянина. Призвані військовослужбовці строкової військової служби до участі в АТО/ООС не залучаються», – повідомив журналістів Олексій Сіроштан.
За його словами, у ході весняної призовної кампанії основний акцент буде зосереджено на ретельному вивченні особистих якостей призовників. Зокрема, їх ділові, морально-психологічні якості, стан здоров’я, фізичний розвиток, освітня і спеціальна підготовка та сімейний стан.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»