Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Метою проекту OpenMarket.Вугілля є відкриття ринку вугілля шляхом переводу продажів в онлайн. Як зазначив гендиректор ДП «СЕТАМ», реалізація проекту допоможе вугільним підприємствам збільшити свої прибутки від продажу енергоресурсів.
«На жаль, нині у Східній Україні лише три шахти є прибутковими, усі інші – дотаційні. Тому встановлення справедливої ціни на вугільний ресурс виступає вкрай необхідним питанням», – зазначив генеральний директор Державного підприємства «СЕТАМ» Віктор Вишньов.
За час роботи з 2014 року на аукціонах, що були організовані державним підприємством, реалізовано активів на 8,6 мільярдів гривень.