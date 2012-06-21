Микола ШОТ,
«Урядовий кур`єр»
На сьогоднішній ранок на Львівщині зафіксували 4627 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Варто нагадати, що в області COVID-19 забрав життя 123 мешканцям, одужали ж 712 осіб. Статистика не додає наразі оптимізму, в країні Львівщина у сумних призерах з показників захворюваності на коронавірус.
Але у Львові все ж таки зважилися на деякі пом’якшення в карантинних умовах. Йдеться про те, що в обласному центрі запрацюють у приміщеннях спортивні та фітнес-зали, кав’ярні, ресторани. Згідно з рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволено збиратися у гурти до 10 осіб. Тому, на думку міського голови Андрія Садового, є виправданим і робота кафе, ресторанів у закритих приміщеннях, фітнес- і спортивних залів з такою ж кількістю людей. Безперечно, на порушення карантинних обмежень у громадських місцях, у тому числі в маршрутках, трамваях, тролейбусах, закладах харчування, спорту та відпочинку, мають активно реагувати й самі львів’яни. На це вкотре звертає увагу й очільник міста Лева та просить повідомляти про такі факти передусім у поліцію.