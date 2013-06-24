За березень-квітень 2022 року пасажирськими поїздами перевезено майже 10 тис. тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Найбільше допомоги було відправлено зі Львова — 3932 тонни, Чернівців — 2063 тонни, Ковеля — 1568 тонн, Ужгорода — 638 тонн та Хмельницького — 222 тонни.
А отримали найбільше гуманітарної допомоги такі міста: Київ — 5554 тонн, Харків — 1869 тонн, Одеса — 487 тонн, Запоріжжя — 394 тонни та Дніпро — 287 тонн. Із зазначених міст допомога далі розвозилася автотранспортом до населених пунктів, які найбільше її потребували.
Серед основних вантажів, які перевозилися, були продукти харчування — 4951 тонна, медикаменти — 1297 тонн, дитячі товари та засоби гігієни — 542 тонни, вода — 502 тонни та одяг — 372 тонни.
Укрзалізниця вдячна всім волонтерам, компаніям та просто небайдужим людям, які в цей складний час об’єдналися та допомагають перемогти українському народові.
Нагадаємо, що задля належної організації доставки гуманітарних вантажів запроваджений чіткий механізм, що дозволяє дотримуватися безпекових заходів, контролювати переміщення та запобігати втраті вантажу.
Аби відправити гуманітарний вантаж, слід оформити заявку за телефонами: 0 800 503 222 або 044 465 03 87.