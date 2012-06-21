Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Минулого понеділка сотні й сотні людей зібралися в центрі Львова біля міської ратуші, аби стати учасником патріотичного й піднесеного дійства. Саме цього дня 154 роки тому на Шевченківському святі в м. Перемишль уперше публічно прозвучала пісня о. Михайла Вербицького на вірші Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна». Вперше Славнем державного значення твір став 15 березня 1939 року в Карпатській Україні. 15 січня 1992 року отримав статус Державного Гімну України.
Доброю й патріотичною традицією вже стало в середмісті Львова великою громадою співати Державний Гімн України саме в день його першого публічного виконання. Цьогорічного березня в лавах учасників урочистостей виконання державного Славня була студентська та учнівська молодь, військовослужбовці, представники місцевої влади, громадських організацій, духовенства. Біля ратуші розгорнули величезний синьо-жовтий прапор, а на будівлі міської ради вивісили банер з текстом Гімну. І ось над Львовом полинув Державний Гімн України «Ще не вмерли України». Сотні й сотні голосів з’єдналися в єдиному виконанні, в єдиному патріотичному пориві. Бо й справді, як зазначалося, спільне виконання Гімну засвідчує, що ми єдині у своїй любові до рідної країни.