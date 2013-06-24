Відділ регіональних

проєктів і кормережі

«Урядового кур’єра»

Асоціація галеристів у Львові створила гід мистецькими просторами міста, повідомляє пресслужба Львівської міської ради. «Lviv Art Guide — це двомовний артгід, створений для локальної та міжнародної аудиторії шанувальників мистецтва, а також професіоналів: колекціонерів, кураторів, галеристів. Ми взяли за приклад досвід західних колег та реалізували його у нас, у Львові», — каже засновниця Gallery 101 та голова Асоціації галеристів Марта Троцюк.

У функціонал гіда входять сайт з інтерактивною картою, переліком найактуальніших виставок та найцікавіших локацій і брошура-мапа, яку можна отримати безплатно в більшості артлокацій Львова або завантажити на сайті гіда.

Інформація на сайті оновлюється кілька разів на тиждень, брошура — раз на квартал. Для реалізації проєкту залучили власні кошти мистецьких просторів. П’яту частину суми профінансувало місто, решту, підтримуючи цю ініціативу та усвідомлюючи необхідність подолання певного мистецького інформаційного вакууму і стимулювання мистецького туризму, вклали самі локації. До проєкту долучилися: Центр архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова ВЕЖА», артцентр «Дзиґа», галерея Львівської національної академії мистецтв, галерея «Зелена канапа», артцентр Павла Гудімова «Я Галерея», ICONART Gallery, PM Gallery, Gallery 101, артсалон, художня галерея «Велес», Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Львівський органний зал, Intellias Art Point, артгалерея Мадам Пальмгрен, галерея Меланка арт, Apartment Museum Lviv, Галерея сценографії, Львівський палац мистецтв.