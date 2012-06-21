Луганщина долучилася до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», яка триває із 25 листопада по 10 грудня і дуже актуальна на територіях, близьких до війни. Тема цьогорічної акції — боротьба зі зґвалтуваннями, а головне гасло — «Дій за згодою — запитай».
На Луганщині фіксують збільшення кількості офіційних звернень із приводу вчинення насильства. Якщо у 2015 році на підконтрольній частині області було зафіксовано 622 звернення, то за дев’ять місяців 2019-го — вже 1967 офіційних звернень і повідомлень. Більшість (83%) — від жінок, 16% — від чоловіків, 1% — від дітей. І є окрема проблематика, пов’язана із тим, що область поділена бойовими діями на частини.
«Іноді до нас приходять дівчата, жінки з дітьми, які страждають від насилля на тому боці. Таке траплялося і з жительками нашої території, хоч дівчата не розуміли, що це насилля, і вважали неприємною пригодою. Та військові повинні розуміти наслідки цього контакту, бо траплялася й незапланована вагітність тощо. Ми розцінюємо це як факти насилля. У цьому напрямі працювали і ми, і військове керівництво. Протягом останніх двох років таких фактів не зафіксовано, але не можу сказати, що їх немає», — розповіла заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгінська під час брифінгу, присвяченого акції проти насильства.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»