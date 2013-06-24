Понад пів мільйона електронних листків непрацездатності на загальну суму, що перевищує мільярд гривень, було прийнято на оплату з червня 2021 року. З усіх лікарняних, які роботодавці подали до Фонду соціального страхування на фінансування в листопаді, 81,7% — саме електронні. Ще близько 18,3% — паперові, які було видано до 1 жовтня 2021 року, тобто до повного переходу на електронну послугу.

Заклади охорони здоров’я сформували на сьогодні понад 3,7 мільйона медичних висновків про тимчасову непрацездатність, а на їхній основі згенеровано понад 2,6 мільйона електронних листків непрацездатності.

Ще у вересні цього року, повідомляє пресслужба МОЗ, з усіх поданих до оплати лікарняних на електронні припадало 26,6%. Від дня впровадження реформи цей показник зростає щоденно. Щоб дізнатися день оплати за е-лікарняним, важливо знати точну дату подання роботодавцем заяви-розрахунку. Уточнити цю інформацію можна у відділенні Фонду соціального страхування, зателефонувавши на гарячі лінії, створені в кожному обласному центрі.