Понад 7,2 мільйона українців подали заявки в «Дії» на отримання вакцинаційної тисячі гривень. З початку запровадження програми «єПідтримка» виплачено майже 7 мільярдів гривень, півтора з яких люди вже витратили.

За видами витрат найпопулярнішими стали книжкові магазини, де витрачено 490 мільйонів гривень; кінотеатри — 386 мільйонів; театри, концерти й розважальні послуги — 188 мільйонів; залізничні й авіапасажирські перевезення — 180 мільйонів; спорт — 146 мільйонів гривень.

Із другої половини січня 2022 року програму буде розширено: люди віком понад 60 років матимуть змогу витратити кошти за програмою на придбання ліків, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

На другому етапі (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким нині працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн-форматі. Механізм, як саме відбуватимуться виплати, розробляють.