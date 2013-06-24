Міністр соціальної політики України Марина Лазебна нагадала, що дослідно-промислова експлуатація Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (далі - ЄІССС) продовжується, та повідомила, що відтепер система забезпечує можливість формувати довідку щодо наявної інформації про осіб з інвалідністю органам соціального захисту населення швидше та зручніше. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Розробка ЄІССС активно триває. Команда Мінсоцполітики адаптувала план реалізації проекту, враховуючи обставини, які склались у зв’язку із збройною широкомасштабною агресією росії та пов’язані із цим труднощі щодо оформлення людьми з інвалідністю відповідних документів для перетинання державного кордону України. Мінсоцполітики забезпечено реалізацію у програмному забезпечені ЄІССС функціоналу, який надає можливість органам соціального захисту населення формувати довідку щодо наявної інформації про осіб з інвалідністю в інформаційних системах соціальної сфери.

Тож, ці довідки можна отримати в управліннях соціального захисту населення, що розташовані на території пропускних та суміжних пунктів перетину державного кордону у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях», - зазначила Марина Лазебна.

Міністр соціальної політики нагадала, що дослідно-промислова експлуатація ЄІССС продовжується та цифровізацію соціальної сфери не зупинити.