Перша леді Олена Зеленська та Віцепрем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентували новий розділ на порталі Дія — Дія.Безбар'єрність. Головна мета порталу — спростити взаємодію з державою для всіх, хто потребує допомоги у визначні моменти життя. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

«Важливо розуміти, що люди старшого віку та молодь користуються і інтернетом, і держпослугами по-різному. Літні люди частіше зацікавлені у державних послугах, але мають складнощі з користуванням діджитальними порталами. У молоді все навпаки: молоді люди розуміють, як працює «Дія» та інші сервіси, але іноді навіть не думають шукати допомоги в держави під час важливих життєвих етапів (наприклад, підбір першої роботи, щеплення дитини). Отже, головна мета розділу «Дія. Безбар’єрність» – додати взаєморозуміння й людяності у спілкуванні з державою. Війна ставить нові питання щодня. Але й не знімає попередніх. Питання без відповідей – це бар’єр, перепона перед нашими надіями. Та завдання країни – ці бар’єри прибирати, і навіть війна тут не стане на заваді», – зазначила перша леді Олена Зеленська.

Розділ Дія.Безбар'єрність містить статті, які будуть корисними для українців у різні періоди життя та каталогу державних послуг. На порталі багато необхідної інформації для ВПО, людей з інвалідністю, батьків, літніх людей та шукачів роботи. Наприклад, тут можна знайти інформацію, як користуватися електронною пенсійною книжкою, знайти роботу без досвіду, як оформити житлову субсидію чи що потрібно знати батькам новонародженої дитини.

«Мінцифра працює над тим, щоб зробити Україну найзручнішою державою у світі. Сьогодні українці вже активно користуються державними послугами онлайн. Застосунком Дія користується понад 18 мільйонів українців, ще 21,7 мільйона отримують державні послуги на порталі Дія. Але наша мета — не тільки розвивати онлайн-сервіси, а й забезпечувати рівний доступ до технологій. Запуск порталу Дія.Безбар'єрність — важливий крок у цьому напрямі», – зазначив Михайло Федоров.

Деякі матеріали в розділі Дія.Безбар'єрність присвячені питанням, яких часто немає на державних порталах. А весь контент розподілений за трьома форматами:

гіди – відповіді на питання (наприклад, як знайти першу роботу чи знятися з обліку ВПО);

інструкції – допомога з конкретними питаннями (наприклад, як підготуватися до виїзду за кордон чи отримати пенсію);

особистий досвід – історії людей (наприклад, як підготуватися до пологового чи історії людей, які змінили професію після 60).

Проєкт створений у співпраці з його ключовими аудиторіями — літніми людьми, молодими батьками, людьми з інвалідністю тощо.

Дія. Безбарʼєрність створено в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар'єрів» спільно з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Швеції. Аналітичну підтримку надавала громадська організація «Безбар’єрність».