Президент Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з Прем’єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Ксав’є Бетелем висловив подяку за допомогу, яку його країна та він особисто надає Україні з перших днів повномасштабної війни росії проти нашої держави, повідомляє Офіс Президента.

«Ми були на постійному зв’язку, і Люксембург нам постійно допомагав. Я дуже дякую від імені нашого народу і скажу детально: 15% свого оборонного бюджету Люксембург виділив нашим захисникам і захисницям», — зауважив Президент.

Лідери розглянули питання відновлення України. Докладніше тему відбудови обговорюватимуть цьогоріч у липні на конференції в Лугано (Швейцарія), і Люксембург буде долучений до цієї тематики.

Володимир Зеленський зазначив, що свій візит Прем’єр-міністр Люксембургу розпочав з відвідання деокупованих містечок Київщини й поділився відчуттями від побаченого.

«Люксембург робить усе, що може, щоб допомогти Україні. На гуманітарному, фінансовому рівнях. Також важлива моральна підтримка. Хочу сказати українцям, що їхнє майбутнє поряд з нами, і воно будуватиметься разом, спільно», — зазначив Ксав’є Бетель.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі із Ксав’є Бетелем зазначив: «Ваш візит — величезний символ підтримки українського народу. Ми знаємо, що військова й технічна допомога Україні від Люксембургу безпрецедентна та найбільша в історії вашої держави». Він подякував за підтримку санкцій проти агресора та європейської інтеграції України і підкреслив, що вступ України в ЄС дасть переваги для обох сторін, інформує департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Ксав’є Бетель зауважив, що Україна може розраховувати на допомогу в різних галузях. Він запевнив, що Велике Герцогство Люксембург підтримуватиме Україну в процесі приєднання до Європейського Союзу та відбудови. Крім того, Ксав’є Бетель висловив готовність Люксембургу допомагати українським переселенцям та в облаштуванні модульних містечок.