Експертна місія, спрямована Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), на цьому тижні відвідує виведену з експлуатації Чорнобильську атомну електростанцію (АЕС) в Україні для підвищення її ядерної та фізичної безпеки, а також гарантій, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначається в повідомленні на сайті агентства, ця місія є другою за останні шість тижнів і є частиною зусиль щодо сприяння гарантуванню ядерної безпеки в країні під час війни.

Україна, у якої також є чотири активні АЕС із 15 реакторами, звернулася до МАГАТЕ за технічною допомогою щодо цього питання, йдеться в релізі.

Згідно з ним, під час триденного перебування на Чорнобильській АЕС та в Зоні відчуження навколо об'єкта група фахівців МАГАТЕ підтримає питання радіаційного захисту та безпеки поводження з відходами. Гроссі також додав, що експерти проведуть контрольні роботи на майданчику, де розташовані різні об'єкти поводження з радіоактивними відходами після аварії 1986 року.

Одним із пріоритетів команди є надання технічних рекомендацій щодо відновлення автоматизованої системи радіаційного контролю в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, яка була перервана на початку конфлікту та не надавала таких даних моніторингу з 24 лютого. Експерти також оцінять стан об'єктів на майданчику та проведуть навчання з роботи із обладнанням радіаційного контролю, поставленим МАГАТЕ в квітні.

Крім того, інспектори та технічні фахівці МАГАТЕ перевірять заявлені ядерні матеріали та підтвердять функціонування віддаленої передачі даних про гарантії з Чорнобильської АЕС до штаб-квартири МАГАТЕ, яка була відновлена минулого місяця.

У релізі також йдеться, що наразі генеральний директор продовжує свої зусилля щодо організації місії МАГАТЕ на найбільшу атомну електростанцію України, захоплену Росією – Запорізьку АЕС.

Водночас, раніше Україна категорично заперечувала проти такого візиту до звільнення станції.

Що стосується активних реакторів країни, Україна заявила, що наразі до мережі підключено вісім, зокрема два на Запорізькій АЕС, три на Рівненській АЕС, два на Південноукраїнській АЕС та один на Хмельницькій АЕС. Сім інших реакторів зупинено для планового технічного обслуговування або перебувають у резерві. Україна повідомила, що системи безпеки залишаються в робочому стані на чотирьох АЕС, і вони також, як і раніше, мають доступне зовнішнє електропостачання.