Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) завершило розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях: Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській. Найближчими днями має запрацювати місія на Хмельницькій АЕС. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного пресбрифінгу з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

«Уперше в історії людства ядерні об’єкти стали елементом наступальної воєнної стратегії. Сьогодні я почув від пана генерального директора запевнення у повній підтримці МАГАТЕ наших зусиль із гарантування ядерної безпеки, зокрема на Запорізькій АЕС», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як додав Денис Шмигаль, передусім це стосується повного виведення російських військ та персоналу росатому з території станції та повернення ЗАЕС під контроль українських органів. За його словами, пан Гроссі запевнив, що МАГАТЕ ніколи не визнає росію власницею української Запорізької АЕС.

Прем’єр-міністр повідомив Рафаеля Гроссі, що Україна твердо переконана у необхідності та своєчасності накладення санкцій на росатом, обмеження прав і привілеїв росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з рф у ядерній галузі.

«Портфель закордонних замовлень компанії «росатом» становить 200 мільярдів доларів. Упевнений, що більшість цих коштів у разі отримання піде на фінансування війни, ракет, які вбивають мирних українців та наражають на ядерну небезпеку весь світ. Тому й надалі наполягатимемо на обмеженні прав і привілеїв росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з росією в ядерній галузі», — заявив Денис Шмигаль.

Рафаель Гроссі зазначив, що місії МАГАТЕ на українських АЕС працюватимуть на офіційний запит уряду України. Вони надаватимуть поради і технічну допомогу. Робота місій, за його словами, має тривати протягом воєнного часу та деякий період після нього, щоб відновити все, що було пошкоджено, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.