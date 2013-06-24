У Новомосковському районі відбулася спартакіада. За перемогу боролися збірні сільських та селищних громад області. Перше місце здобула команда Магдалинівської громади.





«Учасники команди від самого початку були націлені на добрий результат, адже саме ми приймали змагання. Щасливі, що стали переможцями», – розповів Магдалинівський селищний голова Володимир Дробітько.

Він зазначив, що до складу команди увійшли хлопці та дівчата із 7 сіл Магдалинівської громади. Всього – 18 людей.

Зараз команда-переможниця готується до участі у Всеукраїнській спартакіаді. Там представлятиме Дніпропетровщину. Змагання відбудуться в Івано-Франківській області у вересні.



Загалом цього року обласна спартакіада зібрала команди 13 громад. 240 учасників змагалися у волейболі, міні-футболі, гирьовому спорті, дартсі, настільному тенісі, шахах та шашках. Переможця визначили за найкращими виступами у 5 видах спорту.



Спартакіаду присвятили 31-й річниці Незалежності України. А кожна команда зробила благодійний внесок на підтримку Збройних Сил України.