В Україні має бути повне забезпечення внутрішнього споживання всіма ключовими сільгоспкультурами на рівні 65 мільйонів тонн. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на пресбрифінгу в Media Center Ukraine. За його словами, очікуємо 48—50 мільйонів тонн зернових та зернобобових: кукурудзи — 24 мільйони, пшениці — 18—20 мільйонів, ячменю — близько 5 мільйонів тонн, а також інших культур.

Урожай олійних має бути на рівні мінімум 15 мільйонів тонн. Очікується виробництво близько 10 мільйонів тонн соняшнику, 2,5—2,8 мільйона тонн сої і 2,5 мільйона тонн озимого ріпаку.

«У нас буде до 20 мільйонів тонн перехідних залишків із попереднього врожаю та потенційно мінімум додатково 30 мільйонів тонн до експорту з нового. Щоб упоратися з такими обсягами, потрібно експортувати мінімум 4 мільйони тонн за місяць», — підкреслив посадовець.