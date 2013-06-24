Продовжується процес переведення на навчання за державним замовленням дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також дітей жителів особливо небезпечних територій, які зараховані до закладів фахової передвищої та вищої освіти до 2021 року включно. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Станом на 19 грудня 2022 року за рахунок внутрішнього перерозподілу та перерозподілу місць між закладами фахової передвищої та вищої освіти, підпорядкованих МОН, підтверджено та надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням майже 13 тис. здобувачів.

До МОН надійшло 22 643 звернення щодо переведення на бюджетні місця здобувачів освіти від 311 закладів фахової передвищої та вищої освіти. Фахівці Міністерства опрацювали їх у повному обсязі.

Усі здобувачі, які мають на це право та подали підтвердні документи до 18 листопада 2022 року, будуть переведені на бюджетні місця.

Нагадаємо, МОН забезпечить участь України у міжнародному дослідженні PISA – 2025.