11 березня 2023 року, майже 1,4 тис. учителів початкових класів із 976 шкіл відкрили сезон освітніх оцінювань 2023 року, склавши незалежне тестування. Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає Урядовий портал.
За попередньою інформацією від регіональних центрів, явка становить понад 95%.
Попри повітряні тривоги в Харкові, Запоріжжі, обстріли Херсона тестування провели штатно, без порушень і надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань розроблення Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030 роки.