Днями її представив проєкт «Геройкар» під час пресконференції в Київській міській державній адміністрації. У заході взяли участь ветерани добровольчого батальйону «Азов», представники організації «Жінки зі сталі» та амбасадори проєкту.

Обговорюючи забезпечення Збройних сил автомобілями, експерти наголосили на важливості постійного поповнення колісним транспортом військових та дійшли висновку, що створення централізованої системи постачання та обслуговування машин у розрізі приватно-державного партнерства — найефективніший варіант розв’язання завдання.