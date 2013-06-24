Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за 3 квітня. Про це повідомляє Урядовий портал.

За даними, по гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 469 маріупольців.

Зараз проходять останній блокпост окупаційних військ у місті Василівка 10 автобусів, які евакуювали сьогодні з Бердянська 408 маріупольців.

«Вдалося пройти блокпости колоні автобусів, які зі вчорашнього дня утримувалися російськими військовими – вони везуть понад 350 людей з Маріуполя та Бердянська»,- розповіла Ірина Верещук.

До Мангуша доїхали також 7 автобусів у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста. Їм рф погодила можливість заїзду в Маріуполь ще 1 квітня. Наразі ведуться перемовини, щоб вони завтра продовжили рух до Маріуполя, уточнила Віце-прем’єр-міністр.

«З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області евакуйовано майже 1,5 тисячі мешканців. Це було непросто. Адже – незважаючи на домовленості – окупанти систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області», - констатувала Ірина Верещук.