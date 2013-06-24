За період війни український Уряд запропонував понад 340 гумкоридорів. Окупанти погодили близько 300, фактично відбулося 176. Причина – регулярні порушення ворогом режиму тиші, а також – затримка й захоплення евакуаційних автобусів, гуманітарних вантажів тощо. Про це повыдомляэ Урядовий портал.

Так, нині на Донбасі – через інтенсивні обстріли – гуманітарні коридори не запрацювали. Відмовилися окупанти відкрити їх й з Маріуполя, у тому числі – з комбінату «Азовсталь»: для жінок, дітей та інших цивільних осіб,– незважаючи на учорашнє звернення української влади.

Окупанти продовжують тримати українське населення у заручниках і за цей військовий злочин кожен причетний відповість сповна.

Разом з тим робота над відкриттям гуманітарних коридорів не припиняється. Як вже повідомила Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук, тривають переговори по їх відкриттю на Херсонщині та Харківщині.