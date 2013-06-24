Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула 1059 Пунктів незламності по всій території країни. Зокрема, це 764 стаціонарних пункти на базі пожежно-рятувальних частин і 295 мобільних пунктів на базі наметів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Всього від початку функціонування (з 18 листопада 2022 року) у цих пунктах надано допомогу майже 370 тис. особам, з них у мобільних пунктах на базі наметів - понад 330 тис. громадян.

Протягом минулої доби в таких пунктах надано допомогу понад 4 тис. особам, з них у наметах – 3800 людям.

Нагадуємо, шо в Пунктах незламності, попри відключення електроенергії, передбачається наявність тепла, води, освітлення, мобільного зв’язку, інтернету, живлення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення для мам і дітей.