З початку тижня підлітки відкрили вже 40 тисяч рахунків єПідтримки. Можливість приєднатися до програми підлітки старші 14 років, які мають громадянство України та дві дози щеплення від COVID-19, отримали з 7 лютого. Також з понеділка Уряд розширив перелік сфер бізнесу, в яких ці гроші можуть бути використані. Зокрема, тепер 1000 грн можна витратити і на освітні послуги, дитячі позашкільні гуртки, перебування в літньому чи спортивному дитячому таборі, спортивні товари, канцтовари, шкільне приладдя.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«На сьогодні близько 75 тисяч підлітків пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, більше половини з них, 40 тисяч осіб, вже оформили картки єПідримки та долучилися до програми. Розширення програми - це важливий крок для стимулювання вакцинації серед молоді, а також підтримки сфер бізнесу, які найбільше постраждали від карантинних обмежень», - зазначив заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

Наразі програмою єПідтримка вже скористалися понад 8,2 млн громадян. Загалом з початку її запуску на картки українців перераховано 8,25 млрд грн, а 2,8 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили

Найпопулярнішими за видами витрат є:

книжкові магазини – 987 млн грн;

кінотеатри – 610 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 322 млн грн;

спорт – 314 млн грн;

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 312 млн грн;

ліки - 252 млн грн.

Крім того, з початку тижня 1,7 млн грн було витрачено на освітні послуги, шкільне приладдя, спорттовари.

Нагадаємо, ініційована Президентом України програма єПідтримка спрямована на стимулювання людей до вакцинації від COVID-19 та підтримку тих секторів економіки, що найбільше постраждали від карантинних обмежень.

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн-форматі.