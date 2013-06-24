У Дніпропетровській області підготували майже 400 пунктів обігріву. З них – 385 стаціонарних, 7 пересувних та 5 мобільних. Там можна буде зігрітися, відпочити, випити гарячого чаю. За необхідності отримати і першу медичну допомогу.

«Попереду складна зима в умовах війни. Область готувалася до холодів заздалегідь. У всеозброєнні комунальники, дорожники, рятувальники. Підготували й 400 пунктів обігріву»,– зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Стаціонарні пункти обігріву обладнали у всіх громадах області. Вони у приміщеннях, які придатні для розміщення людей.

Там встановили місця для сидіння. Пункти забезпечили питною водою, продуктами харчування, медикаментами, електрообігрівачами та електрочайниками. При погіршенні стану здоров’я відвідувачам нададуть першу медичну допомогу.

Пересувні та мобільні пункти обігріву підготовлені і для рятувальників. Їх розгортатимуть у місцях аварійно-відновлювальних робіт. Це великі намети та спеціальні машини. Обігріватимуть такі місця дровами, пелетами або вугіллям.