Майже 500 працівників служби екстреної медичної допомоги України завершили навчання із тактичної медицини, яке провели польські інструктори.
Навчальний курс тривав з 15 серпня по 28 жовтня на базі Івано-Франківського обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за участі ДУ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги й медицини катастроф».
Проєкт реалізується в співпраці МОЗ України й МОЗ Польщі. Усе необхідне навчально-методичне забезпечення надали Варшавський медичний університет і Центр авіаційної екстреної медичної допомоги з Варшави.
14 польських колег — інструкторів із Центру авіаційної екстреної медичної допомоги та Варшавського медичного університету — навчали українських медиків тактичній екстреній медичній допомозі за стандартом НАТО.
«Цей важливий проєкт став можливим завдяки постійній комунікації МОЗ України з нашими польськими колегами. І це тільки один із перших етапів великого освітнього проєкту. Ми вдячні нашим партнерам за безперервну потужну підтримку та допомогу українським медикам. Це системна підтримку не лише обладнанням і ліками, а головне — знаннями й навичками. Наша особлива подяка за особисту участь та підтримку в реалізації проєкту керівнику Центру авіаційної екстреної медичної допомоги професору Роберту Ґалонзковскі й ректору Варшавського медичного університету професору Збігнєву Гаціонгу. Інвестувати в покращення компетенції українських медиків — це стратегічне рішення, що першочергово впливає на якість медичної допомоги та порятунку постраждалих від російських атак», — зазначила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.
Основна мета навчання — покращити практичні навички українських фахівців щодо надання екстреної медичної допомоги як дорослим, так і дітям на догоспітальному етапі. Окрему увагу було зосереджено на відпрацюванні алгоритмів дій медиперсоналу екстреної медицини в разі надходження великої кількості потерпілих.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я також спільно зі Світовим банком у рамках проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» розпочало ще один масштабний освітній проєктпрацівників бригад екстреної медичної допомоги.
Головна мета навчального проєкту — оновлення підходів до надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі, посилення компетенцій медиків, профілактика психоемоційного вигорання і, звісно, зниження смертності пацієнтів від невідкладних станів.