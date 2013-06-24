26 березня Уряд прийняв постанову, якою вніс зміни до порядків та умов надання освітньої субвенції і субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми потребами. Про це повідомляє Урядовий портал.

Рішення прийнято для недопущення фінансових порушень і підтримки громад України в умовах воєнного стану.

За інформацією Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2022 на рахунках місцевих бюджетів було акумульовано 5,6 млрд грн невикористаних залишків коштів освітньої субвенції (+334,7 млн грн до 01.01.2021), а субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами ‒ 204 млн гривень.

Водночас станом на 01.02.2022 у місцевих бюджетах залишки освітньої субвенції вже становили 7 млрд грн, а субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами ‒ 213 млн гривень.

«Наразі у нас у пріоритеті захист суверенітету України на фоні повномасштабного вторгнення росії. Тому майже 6 млрд грн залишків освітньої субвенції, які були накопичені на рахунках місцевих бюджетів станом на 01.01.2022, можуть бути використані для захисту територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб, евакуації населення з небезпечних територій у безпечні місця та їх облаштування. А головне – наближення нашої перемоги над агресором», ‒ прокоментував рішення Уряду заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Також за кошти зазначених освітніх субвенцій можна оплачувати інші заходи, спрямовані на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.

Крім того, Мінфін у мирний час провів аналітичну роботу для виявлення причин щорічного накопичення залишків освітньої субвенції. Адже важливо, щоб кошти не зберігались постійно на рахунках місцевих бюджетів, а використовувались на розвиток освіти, покращення її доступності та якості, тобто «працювали».

Так, було з’ясовано, що частина залишків, акумульованих у місцевих бюджетах на початку року, ‒ це утворені внаслідок виділення коштів Урядом наприкінці 2021 року на придбання шкільних автобусів, зокрема обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, та створення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти.

Обсяг залишків, за винятком «цільових», становить близько 80 % від загального обсягу, або близько 4,6 млрд гривень.

За результатами аналізу використання коштів субвенції на приватні заклади загальної середньої освіти встановлено, що у 2021 році одержувачами освітньої субвенції стали 236 приватних шкіл, або 67 % від загальної кількості шкіл (325 шкіл). Касові видатки становили 325,2 млн грн, або 60,5 % від розрахункового обсягу субвенції (535,5 млн гривень).

Найменші показники залучення приватних закладів загальної середньої освіти до використання коштів освітньої субвенції були у Харківській області – 14 з 26 шкіл, в Одеській області – 20 з 43 шкіл, у місті Києві – 62 зі 127 шкіл, у Рівненській області – 1 з 3 шкіл, оскільки відповідні приватні школи не подавали заявки на отримання коштів субвенції.

Нагадаємо, за даними Державної казначейської служби, у 2021 році громади використали залишки коштів освітньої субвенції в сумі 4,7 млрд гривень.