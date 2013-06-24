Більшість українських батьків— 59% не готові відправити свою дитину на очне навчання у школі, тільки дистанційне, натомість 26% — готові це зробити.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Gradus Research, передає Укрінформ.

«Результати опитування демонструють, що батьки прагнуть відправити дітей в українські школи, але більшість обирає дистанційне навчання», - зазначили в Gradus Research.

59% українців з дітьми 6-17 років не готові відправити свою дитину на очне навчання у школі, тільки дистанційне, а 26% — готові це зробити.

Лише 4% жителів сходу України та 2% зовнішніх мігрантів не збираються відправляти своїх дітей до української школи, обираючи замість цього навчання за кордоном.

Жителі заходу України частіше за представників інших регіонів готові віддавати своїх дітей на очне навчання — 37% і 26%, тоді як жителі півночі частіше обирають дистанційний варіант навчання для своїх дітей — 77% і 59%.

Серед основних причин готовності віддати дитину на очне навчання в українській школібатьки називають потребу в живому спілкуванні з однолітками — 72% і вчителями — 70%, а також низьку якість дистанційної освіти — 59%. 15% респондентів обирають очне навчання через те, що їм немає з ким залишити дитину у випадку справ чи роботи.

Що ж до причин, які змушують українців обирати дистанційну форму навчання для своїх дітей, найчастіше звучать відсутність облаштованих безпекових місць у школі — 59%, хвилювання, коли дитина не поруч — 48% та переконання, що вчителі не підготовлені до можливих кризових ситуацій — 26%.

Більшість опитаних, що не готові відправити дітей на очне навчання, зазначають, що вони будуть готові це зробити за умови закінчення війни — 59%. Серед інших умов, які згадують респонденти — наявність бомбосховища — 13%, безпека загалом (8%) та відсутність ракетних обстрілів — 6%.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку за фінансової підтримки Європейського Союзу та у партнерстві з Центром Економічного Відновлення.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення дослідження: 1 хвиля — 20-22 травня, 2 хвиля — 3-6 червня, 3 хвиля — 17-20 червня, 4 хвиля — 1-4 липня, 5 хвиля — 15-18 липня, 6 хвиля — 29 липня - 1 серпня, 7 хвиля — 12-15 серпня. Розмір вибірки у 7 хвилі — 2005 респондентів.