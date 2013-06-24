Про це свідчать підсумки опитування, яке у співпраці з урядом провела компанія Gradus Research торік наприкінці грудня. Найбільше, найбільше бажання мати власну справу висловила молодь. Зокрема: 76% серед людей від 25 до 34 років; 75% серед людей від 18 до 24 років.

Головною причиною створити власний бізнес українці називають бажання працювати на себе, а не на іншу людину. Так відповіли 44% опитаних серед тих, хто планує відкривати власну справу. Серед причин також: можливість будувати своє майбутнє — 35%; можливість реалізувати свої мрії, ідеї та потенціал — 31%; мати додатковий дохід — 30%; займатись улюбленою справою — 26%.

Основною проблемою на шляху до власного бізнесу українці вважають брак стартового капіталу. Так відповіли 66% опитаних серед тих, хто хоче відкрити власну справу, але ще цього не зробив. А відкрити бізнес найближчим часом планують 43% українців.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів нагадує, що 2023 року уряд продовжив програму безповоротних державних грантів «єРобота». Торік нею скористалися понад 2,5 тисячі підприємців, які отримали загалом 1,56 мільярда гривень грантових коштів.

На засіданні 27 січня Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка розширить джерела фінансування програми «єРобота».

Зокрема, у Національному банку України створено спеціальний рахунок «Фонд відновлення та трансформації економіки». Кошти із цього рахунку використовуватимуть для надання грантів на переробку в межах цієї програми.

Так з’являться нові та буде розширено десятки переробних підприємств, а це тисячі нових робочих місць. Тому уряд зацікавлений розширювати програми підтримки малого й середнього бізнесу. Нині приймання заявок для участі у програмі «єРобота» триває. Ознайомитися з її умовами можна на офіційному сайті (https://erobota.diia.gov.ua/).