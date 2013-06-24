Від початку повномасштабної військової агресії росії проти України в Туреччину заїхали близько 165 тисяч громадян України, з них уже 115 тисяч виїхали.

Про це Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар сказав в інтерв’ю Укрінформу.

«З 24 лютого в Туреччину заїхали близько 165 тисяч громадян України, вже виїхали 115 тисяч – хтось повернувся в Україну, хтось поїхав шукати притулку в інших країнах. Приблизно 50 тисяч, які лишаються, розселені переважно на півдні (здебільшого Анталія, Аланія), у Стамбулі та частково Анкарі», - повідомив дипломат.

За його словами, у відсотковому співвідношенні з Туреччини виїхало майже 70% громадян України, які прибули після 24 лютого.

Посол також зауважив, що серед громадян України, які нині перебувають у Туреччині, є кримські татари та турки-месхетинці, які розселилися по всій країні.

Боднар підкреслив, що не всі громадяни отримують статус гуманітарного міжнародного захисту, багато громадян України самотужки вирішують питання перебування та тимчасового облаштування в Туреччині, оформлюючи посвідку на проживання на загальних засадах, що є платною послугою.

«Окрім того, в Туреччину було евакуйовано дітей-сиріт і супроводжуючих осіб – разом більше 1,5 тисячі. Вони перебувають у провінції Анталія. Цей проєкт реалізує український бізнесмен Руслан Шостак у взаємодії з консульством України в Анталії, місцевими бізнесменами… Усіх дітей та супроводжуючих осіб було подано на отримання статусу міжнародного захисту, триває процедура з набуття цього статусу», - сказав посол.