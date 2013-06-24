Вчора, 12 грудня 2022 року, під час ефіру національного телемарафону «Єдині новини» Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів про продовження процесу облаштування укриттів у закладах освіти, програму великої трансформації «Освіта 4.0: український світанок» та перебіг освітнього процесу в умовах воєнного стану, зокрема вплив обмеженого електропостачання на навчання. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами Міністра, станом на 12 грудня 2022 року проведено огляд майже 26,55 тис. (95%) об'єктів закладів освіти, з них приблизно 68% мають укриття і можуть здійснювати освітній процес в очній формі.

Зокрема, укриття облаштовані у:

дитячих садках – 56,1%;

школах – 74,7%;

профтехах – 94,78%;

закладах фахової передвищої та вищої освіти – 87,8%.

«Територіальні громади та засновники закладів освіти продовжують облаштовувати укриття, аби якомога більше дітей мали можливість навчатися в традиційному форматі», – зазначивСергій Шкарлет.

Міністр звернув увагу на облаштування укриттів у закладах освіти, які зазнали руйнувань внаслідок військової агресії рф. Зокрема, навів приклад у Київській області.

«Від початку повномасштабного вторгнення на Київщині уже відновили 89 шкіл та 45 закладів дошкільної освіти. У всіх цих закладах є укриття», – сказав Міністр.

Також він повідомив, що відімкнення електроенергії не надто критично впливає на освітній процес, адже вчителі вміють підлаштовуватися до будь-яких викликів. За відсутності світла і інтернету, вони «роздають» інтернет з мобільних телефонів на ноутбуки, у яких уже заряджені батареї, аби безперешкодно провести уроки. Також застосовується чергування режимів синхронного та асинхронного навчання.

Нагадаємо, триває реєстрація на всеукраїнський конкурс«Учитель року – 2023».