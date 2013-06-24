Держава продовжує виплачувати обов’язкові соціальні платежі людям під час воєнного стану.Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, протягом трьох місяців поточного року видатки на соціальні виплати (державна допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства, «пакунок малюка» й інші) профінансовано у сумі 14,9 млрд грн, із них у лютому – 5,1 млрд грн, у березні – 5,8 млрд гривень.

Для забезпечення виплати пільг і житлових субсидій відповідно до заявленої потреби спрямовано асигнування у сумі 13,1 млрд грн, із них касові видатки – 12,9 млрд гривень.

«Воєнний стан у країні, звісно, ускладнив виконання державою обовʼязків перед громадянами щодо соціальних виплат, однак Уряд робить усе можливе, зокрема в зоні активних військових дій, щоб на сьогодні усі громадяни отримали належні їм виплати, житлові субсидії і пенсії. Так, Пенсійний фонд забезпечив перерахунки пенсій та 1 березня розпочав виплату в проіндексованих на 14 % розмірах. У березні на пенсії військовослужбовців спрямовано 4,6 млрд гривень. Мінфін зі свого боку сподівається, що кошти надійдуть адресатам у встановлений термін, адже це повʼязано не тільки з роботою банків, а з фізичною можливістю листонош рознести гроші. Сьогодні, на жаль, ці люди інколи ризикують власним життям», ‒ повідомив заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

01 березня були профінансовані пенсії з доставкою листоношами за місцем проживання відповідно до дат виплати 04 ‒ 10 березня на суму 3,7 млрд гривень.

02 березня профінансовано виплати пенсій уповноваженими банками за датами виплати 04 ‒ 10 березня на суму 8,5 млрд гривень.

03 березня профінансовано пенсії за датами виплат 11 ‒ 14 березня (пошта і банки) на загальну суму 7,7 млрд грн, зокрема пенсіонерам АТ «Укрпошти» на суму 2,4 млрд гривень.

9 – 10 березня 2022 року на виплату пенсій спрямовано 14,1 млрд гривень.

Станом на 9 березня видатки на виплату пенсій через АТ «Укрпошта» профінансовано в повному обсязі, тобто 100 % до потреби місяця на суму 10,6 млрд гривень.

Загалом на пенсійні виплати у березні спрямовано 47,8 млрд грн, з них 16,7 млрд грн за рахунок коштів державного бюджету.

З 25 березня розпочато фінансування (авансування) пенсій за квітень 2022 року за датами виплат 4 ‒ 25 квітня 2022 року пенсіонерам Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Херсонської та Чернігівської областей.

Упродовж 25 ‒ 27 березня 2022 року здійснено виплату пенсій за квітень пенсіонерам Луганської, Чернігівської, Сумської, Херсонської, Миколаївської та Київської областей на загальну суму 8,8 млрд гривень.

«Як бачимо, Уряд виконує взяті на себе зобовʼязання щодо завчасного проведення всіх соціальних виплат. Сподіваємось, що ці кошти підтримають людей, адже всі ми очікуємо на перемогу України та відновлення нашої економіки», ‒ зазначив Роман Єрмоличев.